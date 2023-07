Togo: Payadowa Boukpessi lance l’initiative du Bureau du Citoyen dans les communes

- Publicité-

Le ministre togolais de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires, Payadowa Boukpessi, a récemment défini les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Bureau du Citoyen dans les communes. Cet organe a pour mission de recueillir les attentes, préoccupations et suggestions des citoyens et de les transmettre au maire, qui les porte ensuite à l’attention du conseil municipal.

Le Bureau du Citoyen est également chargé de fournir aux citoyens des informations sur la gestion des affaires qui les concernent, de promouvoir la citoyenneté et de veiller à la participation des citoyens à la gestion des affaires locales. Il est également responsable du suivi et de l’évaluation du contrôle citoyen de l’action publique locale auprès des différentes composantes sociales de la commune.

Chaque Bureau du Citoyen est composé d’un coordonnateur et d’un rapporteur, tous deux issus de la société civile et originaires de la commune. Le Bureau peut consulter toute personne physique ou morale sur un dossier précis pour les besoins de clarification.

Le Bureau du Citoyen est établi au chef-lieu de la commune, avec un local équipé mis à sa disposition par le maire. Il prépare et soumet son plan de travail et son budget annuel au maire, qui sont ensuite pris en compte dans le budget de la commune dans les limites de ses ressources propres.

Le Bureau du Citoyen fonctionne les jours ouvrables, avec un agenda hebdomadaire établi par le coordonnateur. Le rapporteur travaille tous les jours ouvrables et assure la permanence du Bureau.

En cas de non-respect de leurs obligations, les membres du Bureau du Citoyen peuvent être démis de leurs fonctions par le maire, après avis du conseil municipal. Le préfet territorialement compétent effectue le contrôle de légalité de cette décision. Les fonctions de membre du Bureau du Citoyen peuvent également prendre fin en cas d’abandon de poste, de démission ou de décès.

Cette initiative vise à renforcer la participation citoyenne et à améliorer la transparence dans la gestion des affaires locales.