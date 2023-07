Togo: ouverture du registre d’inscription au concours d’entrée à l’INFA de Tové

- Advertisement -

Le gouvernement togolais donne le coup d’envoi du concours d’entrée à l’Institut National de Formation Agricole (INFA) pour l’année 2023. A travers un communiqué parvenu à Bénin Web Tv, les autorités ont lancé officiellement les inscriptions.

L’Institut National de Formation Agricole (INFA) de Tové ouvre ses portes pour tous les apprenants désireux de poursuivre leurs études dans le domaine de l’agriculture. Le concours d’entrée, se tiendra les 03 et 04 octobre 2023, dans les centres d’écrit de Lomé, Kpalimé, Sokodé, Kara et Dapaong. Cette opportunité s’adresse aux aspirants des cycles de baccalauréat professionnel agricole (CBPA) et de licence professionnelle agricole (CLPA).

Pour le cycle de baccalauréat professionnel agricole (CBPA), les candidats auront la possibilité de choisir parmi quatre spécialités : Agropastorale, Santé animale, Foresterie et gestion durable des terres, et Agroéquipement. Quant au cycle de licence professionnelle agricole (CLPA), six spécialités s’offrent aux postulants : Agriculture, Agroalimentaire, Production, Santé animale et halieutique, Foresterie et gestion de l’environnement, Machinisme agricole, et Aménagement et ouvrages hydroagricoles.

Conditions d’éligibilité pour participer à ce concours

Pour le cycle de baccalauréat professionnel agricole (CBPA), les candidats doivent être titulaires du brevet d’études du premier cycle (BEPC) et avoir un âge compris entre 18 et 27 ans au 1er janvier 2024. Quant au cycle de licence professionnelle agricole (CLPA), il est requis d’être titulaire du baccalauréat deuxième partie, avec une orientation en séries C, E, D, F, Ti, ou d’un BT en agropastorale, en santé animale, en mécanique ou en électricité. De plus, les candidats doivent être âgés d’au moins 18 ans et d’au plus 27 ans au 1er janvier 2024.

