Togo : Nahm-Tchougli, nouveau ministre de la Justice et de la Législation

Le 16 janvier 2024, le juge Guy Mipamb Nahm-Tchougli a été désigné par décret présidentiel comme le nouveau Garde des sceaux, ministre de la Justice et de la législation, succédant ainsi à Kokouvi Pius Agbetomey.

La mission confiée au nouveau ministre est de continuer l’œuvre de son prédécesseur en rétablissant l’impartialité pour assurer une justice efficace au service des citoyens. Auparavant membre de la Cour constitutionnelle du Togo, Guy Mipamb Nahm-Tchougli est également professeur de droit à l’Université de Lomé.

Le Togo, dans sa démarche visant à moderniser et à dynamiser le secteur, s’est engagé ces dernières années dans le recrutement de magistrats et de greffiers pour accélérer le règlement des litiges. De plus, le pays s’est doté d’un nouveau code de procédure pénale et d’un nouveau code pénal dans le cadre de sa vision de rendre le secteur plus contemporain.

Notons que Kokouvi Pius Agbetomey, le ministre sortant, occupait la fonction de Garde des sceaux, ministre de la Justice depuis juin 2015.