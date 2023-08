Togo: liste des organes de presse éligibles à l’aide de l’État

Dans une démarche visant à soutenir et promouvoir la liberté de la presse et l’indépendance des médias, la Commission Technique de Gestion et de Suivi de l’Aide de l’État à la Presse au Togo a dévoilé ce mercredi 2 août 2023 la liste des organes de presse éligibles à bénéficier de l’aide de l’État pour l’année 2022.

Dans un communiqué rendu public ce mercredi 2 août 2023, la commission de la HAAC informe les directeurs de sociétés de presse écrite ou en ligne, de sociétés de radio ou de télévision commerciales, ou encore d’une radio communautaire que la liste des organes de presse éligibles à l’aide de l’État pour l’année 2022 est finalement disponible après la phase de l’étude des dossiers.

Selon le communiqué, cette liste est consultable au siège de la HAAC à Lomé, ainsi qu’au bureau de l’antenne régionale de Kara. En outre, la liste est également accessible en ligne via le site officiel de la HAAC, permettant ainsi à tous les concernés d’accéder facilement à cette information cruciale.

Le communiqué précise que la période de réclamation concernant cette liste a été fixée au lundi 7 août 2023 à 17h30, permettant ainsi aux acteurs de la presse de faire valoir leurs droits légitimes en cas de désaccord ou de questions.