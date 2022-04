Togo: les nouveaux membres de la CENI ont promis « fidélité et impartialité » devant la Cour Constitutionnelle

Au Togo, les nouveaux membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), ont prêté serment devant la Cour Constitutionnelle le lundi 4 avril 2022. A tour de rôle, ils ont juré solennellement de remplir fidèlement et en toute impartialité leurs fonctions.

“Je jure solennellement de remplir fidèlement et en toute impartialité les fonctions de membres de la CENI dans le respect de la Constitution, du Code électoral, des lois et règlements en vigueur”, ont prononcé chacun des 17 membres devant la plus haute juridiction du pays en matière constitutionnelle.

La cérémonie de prestation de serment des nouveaux membres de la CENI intervient deux semaines après leur élection par l’assemblée nationale du Togo. Après cette étape impérative de la prestation des serment, la nouvelle commission pourra désormais se mettre au travail avec la mise en place d’un bureau, et entamer les manœuvres pour l’organisation des prochaines échéances électorales.

Pour rappel, la CENI est composée de représentants de la majorité, de l’opposition, de la société civile et de l’administration.

La CENI et ses rôles

La CENI est un service de l’Etat, une autorité administrative indépendante qui a pour mission d’organiser et de superviser les différentes consultations électorales et les référendums. A ce titre, elle dispose de prérogatives de puissance publique et jouit d’une autonomie d’organisation et de fonctionnement. Elle est une institution permanente qui a son siège à Lomé.

Elle est instituée par la loi 2012-002 du 29 mai 2012 portant Code Electoral qui en fixe également les attributions, la composition et le fonctionnement.

La CENI apporte également son concours aux institutions compétentes dans le domaine de la formation des agents de sécurité et celle des personnels des médias publics et privés. Elle propose entre autres au gouvernement, les dates d’ouverture et de clôture de l’établissement des listes électorales, les dates et heures d’ouverture et de fermeture des bureaux de vote, les conditions de publication des listes électorales puis les modalités de déroulement de la campagne électorale.

