Togo: les camions gros porteurs exposés à de sévères sanctions à partir de fin juillet

Le Togo, engagé dans la préservation de ses infrastructures routières, intensifie ses efforts pour faire respecter les normes en vigueur et sanctionner les transporteurs indélicats. Ainsi, le gouvernement togolais annonce des mesures strictes à l’encontre de ceux qui modifient les gabarits de leurs camions, créant ainsi des désagréments et endommageant les routes.

À partir de la fin juillet, les camions gros porteurs non conformes aux dispositions réglementaires de l’UEMOA seront sujets à des sanctions. Sous l’égide des ministres togolais en charge de la sécurité, le Général Damehame Yark, et des transports, Affoh Atcha-Dedji, le gouvernement a émis un communiqué officiel pour rappeler aux transporteurs concernés l’importance de se conformer aux réglementations. Cette initiative découle notamment du règlement 14 de l’UEMOA, auquel le Togo adhère, visant à harmoniser les normes dans la région.

Les autorités togolaises accordent aux transporteurs un délai supplémentaire, fixé à fin juillet, pour se mettre en conformité. Passé cette date, des sanctions sévères seront appliquées. Les camions identifiés comme ne respectant pas les normes réglementaires seront soumis à de lourdes amendes ou pourront se voir interdits de circulation sur les routes nationales, précise le communiqué.

Dans un souci de préservation des investissements réalisés dans les infrastructures routières, le gouvernement togolais met en garde les contrevenants. Les efforts consentis par les États de la zone UEMOA, dont le Togo fait partie, pour développer ces infrastructures sont considérables. Cependant, la dégradation rapide de ces dernières à cause des pratiques non conformes constitue une menace pour ces investissements cruciaux.

Le Togo, conscient de l’importance de disposer de routes en bon état pour assurer la fluidité des échanges commerciaux et le développement économique, renforce donc sa vigilance. Les transporteurs sont invités à revenir aux normes requises et à contribuer à la préservation des infrastructures routières du pays. En adoptant cette approche ferme, mais nécessaire, le Togo espère garantir la durabilité de ses infrastructures routières et préserver les investissements engagés pour le bien-être de ses citoyens et le développement socio-économique du pays