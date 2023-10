Togo : le Port de Lomé accueille un nouveau remorqueur (photo)

- Publicité-

Le Port de Lomé renforce ses capacités d’accueil de navires de grande taille. Ainsi qu’annoncer il y a quelques mois, la plateforme a officiellement accueilli le vendredi 27 octobre un nouveau remorqueur de dernière génération.

Selon les services de communications de la présidence du Togo, le Port de Lomé a accueilli un nouveau remorqueur. Baptisé ‘VB Lomé’, en référence au nom de la multinationale propriétaire Boluda, le nouveau remorqueur est long de 28 mètres et dispose d’une propulsion de 5.600 chevaux.

« Très puissant et très maniable, capable de s’adapter », il est destiné à permettre aux grands navires d’accoster ou d’appareiller, a souligné le responsable Afrique du Groupe espagnol, Matthieu Lemoal, lors de la cérémonie organisée en présence de plusieurs officiels.

« Avec le développement des mastodontes de la mer, des porte-conteneurs de plus de 400 mètres de longueur et 60 de largeur commencent à écumer nos océans et ont besoin de ports disposant de capacités convenables pour assurer leur accueil et départ. L’acquisition du VB Lomé vient à point nommé, et s’inscrit dans une série d’actions nécessaires qui permettront au port de Lomé de continuer à offrir à ses clients, des services nautiques de premier choix », a insisté le directeur général du Port autonome, le Contre-amiral, Fogan Adegnon, selon les propos rapportés par le service de communication de la présidence du Togo.

- Publicité-

Avec ce joyau, le Port de Lomé, qui a vu son trafic global augmenter de près de 35% durant les dernières années, compte désormais quatre remorqueurs.