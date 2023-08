Togo: le Port Autonome de Lomé dans le top 5 des ports les plus performants de l’Afrique

Le Port Autonome de Lomé figure dans le top 5 des ports à conteneurs les plus performants de l’Afrique, selon le dernier rapport de la Banque Mondiale et de S&P Global Market Intelligence.

Dans la quête incessante du développement et de la modernisation des infrastructures, le Port Autonome de Lomé émerge comme une étoile montante au Togo. À travers une série de réformes ambitieuses, cette plaque tournante majeure connaît une transformation spectaculaire qui l’a propulsée dans le cercle très restreint des cinq ports les plus performants d’Afrique, et même au sein du top 100 mondial.

Au cœur de cette transformation se trouve une révolution numérique qui redéfinit la manière dont les activités portuaires sont menées. Le port de Lomé a adopté une approche axée sur la technologie, permettant aux opérateurs économiques d’exécuter leurs opérations en un simple clic. Factures, tickets d’entrée, procédures d’enlèvement des marchandises – tout peut être accompli sans déplacement. Cette initiative a non seulement accéléré le processus, mais a également redéfini l’efficacité et la simplicité dans le paysage portuaire.

- Publicité-

Les réformes audacieuses ont produit des résultats concrets. Les délais de traitement des conteneurs à destination du Togo ont été réduits, passant de 13,4 à 11,45 jours. Les conteneurs en transit suivent la même tendance, passant de 16,95 à 15,5 jours. L’inauguration du Lomé Container Terminal (LCT) en 2022, un investissement de 33 milliards de francs CFA, a été un jalon majeur, propulsant davantage le port vers l’excellence.

Selon les nouvelles statistiques, le trafic global des marchandises a explosé de 62,55 %, passant de 18 320 953 tonnes en 2018 à une impressionnante marque de 29 771 988 tonnes en 2022. Les eaux du port ont également vu défiler 1 662 navires en 2022, témoignant de sa position centrale dans le commerce maritime.

Pour rappel, le Port Autonome de Lomé (PAL) s’est doté récemment d’un quatrième remorqueur de pointe dans le cadre d’un partenariat stratégique avec la société espagnole Boluda. Cette acquisition reflète un engagement inébranlable envers la croissance continue et positionne le port pour des réalisations encore plus grandes.