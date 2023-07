Togo: le ministre Dodzi Komla Kokoroko met en vigueur un code couleur aux bâtiments scolaires

- Publicité-

Le ministre togolais de l’Enseignement Primaire, Secondaire, Technique et de l’Artisanat, le Professeur Dodzi Komla Kokoroko, a annoncé une nouvelle réglementation concernant la couleur des bâtiments scolaires. Mettant fin à la pratique de peindre ces bâtiments aux couleurs de partis politiques, de sociétés commerciales ou d’associations privées, le ministre a déclaré que désormais, les bâtiments scolaires devront respecter un code couleur spécifique établi par le ministère.

Dans une note publiée le 7 juillet, intitulée « Code couleur (Badigeon et peinture) pour les bâtiments scolaires (MEPSTA) », le Professeur Kokoroko a détaillé les nouvelles directives. Les murs devront être peints avec de la « chaux vive teintée d’ocre jaune », tandis que les claustras devront comporter de la « chaux vive légèrement piquée d’ocre noir ». D’autres éléments architecturaux, tels que les soubassements, les saillies des poteaux, les chaînages et les consoles, devront être peints avec de la « chaux vive teintée d’ocre rouge ».

Enfin, les « portes, fenêtres, murs allèges sous claustras et sous tableau à l’intérieur des salles de classe, murs sous claustras à l’extérieur des salles de classe sur la façade principale, et sous allège dans le bureau et magasin » devront être peints en « marron N°1680 ».

Cette décision intervient après des protestations concernant l’utilisation de peintures « bleu/blanc » sur les bâtiments scolaires, notamment une lettre adressée au Chef de l’Etat, à la Première ministre et au ministre de l’Education par André Kangni Afanou. Le ministère a clairement indiqué que cette « attitude déplorable » ne serait plus tolérée, appelant d’autres secteurs publics à suivre cet exemple.