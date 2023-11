Togo : le gouvernement annonce le report des élections législatives et régionales

Au Togo, les prochaines consultations électorales (Législatives et Régionales), initialement attendues à la fin de cette année, devront se tenir d’ici les quatre prochains mois, a annoncé la présidence du Togo ce mardi 28 novembre 2023.

Le Président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé a instruit, samedi 25 novembre dernier, en conseil des ministres, le Gouvernement, « de prendre sans tarder, toutes les mesures pour permettre d’organiser les prochaines élections au plus tard à la fin du premier trimestre de l’année 2024 ».

« Le président de la République a instruit le gouvernement de prendre sans tarder toutes les mesures pour permettre d’organiser les prochaines élections, au plus tard à la fin du premier trimestre de l’année 2024, en tenant compte de la persistance des défis sécuritaires pour garantir à tous, candidats, électeurs et citoyens, la sécurité nécessaire sur toute l’étendue du territoire national », a déclaré Yawa Kouigan, porte-parole du gouvernement.

S’il appartient désormais à la Commission électorale nationale indépendante (CENI) de proposer un chronogramme, l’organisation de ces élections devra surtout tenir compte de la persistance des défis sécuritaires pour garantir à tous la sécurité nécessaire sur toute l’étendue du territoire national.

- Publicité-

Cependant, l’opposition n’a pas tardé à rejeter le motif avancé pour le report de ses élections. « Qu’on ne nous dise pas que c’est à cause des questions sécuritaires, lance-t-il. Nous ne pouvons pas accepter cet argument parce qu’il est vrai que la partie septentrionale, c’est-à-dire la préfecture de Kpendjal, est aujourd’hui en proie à des questions de terrorisme. Si on a pu recenser des électeurs dans cette région, on aurait pu également faire des élections sans aucun problème. », a déclaré l’opposant Gérard Adja de la Dynamique pour la majorité du peuple (DMP), cité par le même média.

Pour rappel, le fichier électoral définitif a dévoilé un total de 4,2 millions d’électeurs recensés, soit 51,9% de la population globale du pays.