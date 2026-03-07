Benin Web TV
Togo : le Derby ASCK–ASKO peut faire basculer la D1 togolaise

Ce dimanche, la 16e journée du championnat togolais de première division mettra aux prises deux prétendants au titre au stade Welou de Kara : l’ASCK, leader du classement, reçoit l’ASKO, son plus proche poursuivant, séparés par seulement deux unités.

Sommaire

Le résultat de ce derby pourrait modifier sensiblement la physionomie du championnat. Une victoire de l’ASCK lui permettrait d’augmenter son avantage à cinq points et de renforcer sa position en tête, tandis qu’un succès de l’ASKO inverserait la hiérarchie et relancerait pleinement la bataille pour le titre.

Sur le terrain, l’affrontement s’annonce très disputé : il met face à face la formation la plus prolifique et l’équipe qui présente la meilleure organisation défensive du championnat. La moindre erreur, l’imprécision ou le manque de discipline pourraient se payer cher.

Enjeux et atmosphère

Au-delà du classement, ce derby revêt une dimension psychologique importante. Les deux staffs insisteront sur la rigueur tactique et l’efficacité devant le but, car chaque duel, chaque interception et chaque occasion compteront double dans un match de cette intensité.

Les supporters, attendus en nombre au stade Welou, devraient donner à la rencontre une ambiance chaude et pesante, susceptible d’influer sur le déroulé de la partie. L’enjeu sportif associée à la ferveur populaire promet un spectacle à haute tension.

Le coup d’envoi de ce rendez-vous décisif sera sifflé ce dimanche au stade Welou de Kara.

