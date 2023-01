Togo: le cerveau d’un groupe de malfaiteurs mis aux arrêts

La police judiciaire du Togo a annoncé avoir arrêté le leader d’un groupe de malfaiteurs. Selon la police, l’individu et sont groupe son spécialisés dans l’escroquerie en ligne.

La Direction Centrale de la Police Judiciaire du Togo, a mis la main sur un individu, repris de justice et cerveau d’un groupe de malfaiteurs qui vole et viole des jeunes filles piégées sur les réseaux sociaux.

Cet individu, nommé D. Germain et ses complices encore en fuite, ont créé une page Facebook dénommée « Aklassou Diane » supposée administrée par une jeune dame au « grand cœur« .

Ces malfrats font croire à leurs victimes, toutes des jeunes filles, qu’ils sont capables de leur octroyer des prêts pour le financement de leurs projets. Ils demandent alors que leur victime envoie via Flooz ou Tmoney, une garantie financière de 145.000 FCFA pour obtenir un prêt de 500.000 FCFA. Si la victime ne mord pas automatiquement à l’hameçon, ils lui proposent un rendez-vous dans un lieu quelconque. Là, elle est prise en charge par le nommé D. Germain qui se présente à dos de moto ou au volant d’une voiture en lieu et place de Dame Diane Aklassou.

Prétextant avoir été envoyé par la généreuse Diane, il la conduit dans un hôtel de la place où, sous la contrainte, il soumet la jeune fille à des actes à caractère pornographiques filmés. La vidéo de cette scène est parfois utilisée pour faire chanter les victimes. Après le viol, le sieur D. Germain dépouille sa victime de tous ses biens avant de l’abandonner à son triste sort dans l’hôtel.

Dans son communiqué, la police dit avoir dénombré à ce jour, plusieurs victimes et invite la population à plus de vigilance pour ne plus tomber dans le piège des personnes désœuvrées qui n’ont pour mission que d’escroquer les pauvres populations.