Togo: l’armée repousse une nouvelle attaque terroriste

L’armée togolaise a repoussé lundi, une attaque terroriste dans la région des Savanes. Aucun bilan n’est disponible pour l’instant.

Un détachement de l’opération Koundjoaré, destiné à lutter contre la menace terroriste au nord du Togo, a été pris en embuscade par des hommes armés dans la nuit du lundi 22 août 2022. Les échanges de tirs ont duré plusieurs minutes, selon nos sources.

Face à la puissance de feu des soldats togolais, les assaillants se sont repliés. L’attaque a eu lieu sur l’axe Tchimouri-Blamonga, dans la région des Savanes. Des renforts ont été déployés sur le terrain pour des opérations de ratissage.

Aucun bilan n’a été évoqué pour l’instant. Mais de nombreuses sources évoquent une montée en puissance de l’armée togolaise face aux terroristes depuis quelques semaines. Cette prouesse intervient après des échanges du président Faure Gnassingbe avec les populations des régions les plus menacées et des responsables de l’armée.

L’opération Koundjoaré est destinée à lutter contre la menace terroriste au nord du Togo. Elle est dirigée par le lieutenant-colonel Lantiembé Kombate, anciennement chef corps du régiment parachutiste commando (RPC).

La région frontalière avec le Burkina Faso est très sensible. Des groupes terroristes très mobiles ont déjà attaqué des positions militaires togolaises et des villages. Plusieurs soldats togolaises et des civils sont morts ou blessés et le nombre des déplacés augmente.