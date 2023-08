Togo: l’armée de l’air accueille 103 nouvelles recrues

Au Togo, 103 nouvelles recrues viennent de rejoindre l’armée de l’air à l’issue d’un concours organisé par le gouvernement. La nouvelle a été annoncée par le ministre des armés togolaises.

L’Armée de l’Air Togolaise accueille 103 jeunes recrues fraîchement sélectionnées pour renforcer ses effectifs. Dans le cadre d’un processus de sélection rigoureux et exigeant, ces jeunes hommes et femmes talentueux ont réussi à se démarquer au travers de tests psychotechniques minutieusement conçus pour identifier les futurs gardiens des cieux togolais.

Le ministre des Forces Armées Togolaises a salué l’entrée de ces nouveaux membres dans la grande famille de la Défense Nationale, soulignant leur rôle vital dans la préservation de la souveraineté aérienne du pays.

Les nouvelles recrues bénéficieront d’une formation approfondie, couvrant des domaines tels que la navigation aérienne, la maintenance des aéronefs, la gestion des opérations aériennes et bien plus encore. Cette préparation complète les dotera des compétences nécessaires pour faire face aux défis complexes du 21e siècle et pour s’acquitter de leurs missions.