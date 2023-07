Togo: lancement de l’opération « feux tricolores » pour renforcer la sécurité routière

Alors qu’il vient à peine de dévoiler le bilan du premier semestre 2023 qui fait état de plus 282 décès par accident et 4 611 blessés, le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, a décidé de prendre le taureau par les cornes en lançant une opération dénommée feux tricolores qui démarre ce lundi 31 juillet.

La sécurité routière demeure une préoccupation majeure au Togo, et les statistiques alarmantes des accidents de la route soulignent la nécessité d’actions concrètes pour protéger les usagers. Selon les données fournies par le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Général Yark Damehame, pas moins de 282 personnes ont perdu la vie et 4 611 autres ont été blessées dans ces drames survenus sur les routes du pays.

Bien que des progrès aient été réalisés avec une baisse significative par rapport aux derniers semestres de l’année précédente, les chiffres restent préoccupants, et le ministre souligne la nécessité de continuer les efforts pour améliorer la sécurité sur les routes togolaises.

Face à cette situation, le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile a décidé de prendre des mesures fermes en lançant une opération dénommée « Feux Tricolores », qui démarre ce lundi 31 juillet 2023 sur toute l’étendue du territoire national.

En effet, l’opération « Feux Tricolores » vise à sensibiliser en premier lieu les usagers de la route sur l’importance cruciale de respecter les feux tricolores. Cette phase de sensibilisation est essentielle pour faire prendre conscience aux conducteurs et piétons de l’impact majeur de leur comportement sur la sécurité de tous.

Dans un second temps, l’opération se concentrera sur les sanctions envers les personnes qui ne respectent pas ces signalisations vitales. Des amendes dissuasives sont prévues à cet effet, et des engins pourront même être appréhendés pour les infractions les plus graves.

Cette initiative témoigne de la volonté des autorités togolaises de s’attaquer de front au problème des accidents de la route et de promouvoir une culture de la sécurité routière. En impliquant activement les usagers de la route dans cette démarche, l’opération « Feux Tricolores » aspire à instaurer des changements de comportement bénéfiques pour tous.

La sécurité routière est l’affaire de tous, et l’opération « Feux Tricolores » représente une étape importante dans la construction d’un réseau routier plus sûr et plus responsable au Togo. La sensibilisation, la prévention et les sanctions dissuasives s’avèrent être les piliers d’une approche globale visant à sauver des vies sur les routes togolaises.