Togo: la police démantèle un réseau criminel de QNET à Lomé

Le 20 juin 2023, la Direction Centrale de la Police Judiciaire a mis la main sur sept (07) individus. Il s’agit de trois Togolais et de quatre Maliens. Ils appartiennent à un réseau criminel qui se livre à l’escroquerie et à la traite de personnes par l’adhésion à une société illégale de markéting de réseau dénommée QNET.

La police togolaise a annoncé mardi, avoir démantelé un réseau de criminels à Lomé. Il s’agit de 07 individus mis aux arrêts. Ces escrocs se font passer pour de grands hommes d’affaires, contactent de jeunes chômeurs au Burkina, au Mali et au Togo. Ils arrivent à les convaincre de regagner Lomé, la capitale togolaise, pour des emplois. Une fois à Lomé, la réalité est tout autre. Ces jeunes vivent dans de mauvaises conditions et ne doivent plus appeler leurs proches.

Chacune des victimes doit verser entre 500.000 et 3.000.000 F CFA comme frais d’une formation. Les personnes prises au piège de ce réseau de malfrats sont dépouillées de leurs biens.

- Publicité-

Pour sortir de cette mésaventure, toute victime doit, à son tour, attirer d’autres personnes dans le même piège. En cas de succès, il lui est versé, pour chaque nouvelle «prise», une partie des frais de souscription.

Une descente au siège de l’un des bureaux QNET situé au quartier Agoè Assiyéyé à Lomé, a permis d’interpeller 07 promoteurs de cette entreprise d’escroquerie. Sur place, la Police a trouvé 73 victimes togolaises et 21 victimes de nationalités étrangères.

Des documents saisis révèlent que ces individus ont perçu auprès de leurs victimes la somme de 20.000.000 F CFA. L’un des malfrats possède à lui tout seul, cinq (05) immeubles et plusieurs lots de terrain à Lomé.

- Publicité-

Interrogés, ces individus ont reconnu les faits et ont déclaré qu’ils opèrent dans plusieurs pays de la sous-région. Leur siège principal se trouve en Malaisie. Ils seront présentés au Procureur de la République de Lomé pour répondre de leurs actes.