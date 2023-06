Togo: la police déjoue une soirée de partouze à Lomé

- Publicité-

La police nationale du Togo a annoncé mardi 13 juin, avoir mis la main sur trois individus, appartenant à un réseau de proxénétisme qui opère dans la ville de Lomé et ses environs. Les personnes interpellées sont notamment impliquées dans une histoire d’organisation d’une soirée dénommée « Spéciale Partouze Party ».

Le 09 juin 2023, devrait se tenir une soirée dénommée « Spéciale Partouze Party » dans une villa sise à Agoe. Ladite soirée devrait regrouper des femmes et des hommes pour des relations sexuelles. Dans son communiqué en date de ce mardi, la police nationale du Togo, en respect du code pénal, s’est autosaisie de cette affaire à la vue de l’annonce de l’évènement sur les réseaux sociaux. Une annonce illustrée par des images obscènes qui portent atteinte à nos mœurs.

« Une enquête avait été ouverte et a permis à la Police d’identifier le 08 juin 2023 les principaux organisateurs et de découvrir également qu’ils sont à la tête d’un vaste réseau de proxénétisme », a indiqué le communiqué de la police. Les mis en cause sont: Marius Q., âgé de 24 ans, Odile B., âgée de 23 ans et Ryina J., âgée de 18 ans ; tous de nationalité togolaise.

- Publicité-

En effet, le nommé Marius possède un répertoire assez fourni de jeunes filles travailleuses de sexe. Elles sont mises à la disposition des hommes qui louent leurs services contre une certaine somme. Somme sur laquelle le nommé Marius perçoit 20%.

Il est à noter également que ce réseau organise de façon périodique ces genres d’événements qui constituent des faits punis par le code pénal togolais. Les trois (03) individus interpellés seront conduits devant le Procureur de la République pour répondre de leurs actes.

La police nationale du Togo travaille pour démanteler d’autres réseaux et invite la population à redoubler de vigilance puis à continuer de collaborer de manière étroite avec elle, afin de garantir les bonnes mœurs dans le pays.