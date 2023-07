Togo: la liste électorale affichée ce jeudi avec un délai de 48 heures pour les recours

- Publicité-

Suite à la finalisation du traitement des données résultant de l’opération de recensement des électeurs, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) a entamé à compter de ce jeudi 20 Juillet 2023, la phase de l’affichage des listes électorales provisoires.

Tout se met progressivement en place pour la tenue des élections législatives et régionales au Togo. Conformément à la loi et à la récente annonce faite par le président de la CENI, les listes électorales provisoires ont été affichées dans tous les Centres de Recensement et de Vote (CRV) ce jeudi 20 juillet.

Après l’affichage des listes, une période de 48 heures sera accordée à la population pour toute contestation éventuelle. Par conséquent, il est vivement conseillé à tous les électeurs de s’engager activement en se rendant aux Centres de Recensement et de Vote (CRV) utilisés lors de l’opération de recensement électoral, en vue de vérifier leur inscription effective sur les listes électorales provisoires.

« Tout citoyen qui estime qu’un électeur a été indûment inscrit, radié ou omis sur la liste électorale peut saisir la CELI ou la CEAI. Le recours est introduit dans les quarante-huit (48) heures qui suivent l’affichage des listes électorales. La CELI ou la CEAI rend sa décision dans un délai de quarante-huit (48) heures », a prévu la loi électorale en son article 55 al.2.