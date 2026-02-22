Togo : la Chine, premier partenaire commercial

Les récents échanges commerciaux entre Lomé et Pékin confirment l’importance cruciale de la Chine pour l’économie togolaise. Au troisième trimestre 2025, la République populaire a consolidé sa place de premier fournisseur du pays, transformant des relations longtemps dominées par l’importation en un flux d’échanges à deux sens.

Si la présence chinoise au sein du marché togolais n’est pas nouvelle, son rôle s’est affirmé avec vigueur: Pékin n’est plus seulement un pourvoyeur de biens, mais devient aussi un acheteur accru des produits togolais. Pourtant, cette évolution masque une forte asymétrie, où la balance commerciale reste largement en faveur du partenaire asiatique.

Sur le terrain, cela se traduit par une abondance de marchandises d’origine chinoise dans les rayons et sur les chantiers — biens de consommation courante, équipements et matériaux destinés aux infrastructures. Simultanément, des flux d’exportation partent désormais vers la Chine, mais ils peinent à compenser la valeur des importations.

Pour Lomé, le basculement vers une relation bilatérale plus intense pose des défis économiques et stratégiques. Au-delà des échanges, c’est tout un écosystème commercial qui se reconfigure: acteurs locaux, importateurs, distributeurs et autorités publiques doivent s’adapter à ce nouvel équilibre.

Déséquilibres et enjeux pour le développement

Le déséquilibre persistant pèse sur la capacité du Togo à stimuler une industrie locale compétitive. Une dépendance accrue aux produits étrangers peut freiner la création de valeur sur place, accentuer la pression sur les entreprises nationales et élargir le déficit commercial. Les commerçants togolais, confrontés à des prix souvent plus bas, voient leur marge réduite face à une concurrence soutenue.

Sur le plan politique et stratégique, l’intensification des relations commerciales ouvre également la porte à une influence plus marquée de la Chine dans les décisions économiques nationales. Pour les autorités togolaises, l’enjeu consiste à tirer parti des opportunités — investissements, transferts de technologies, accès aux marchés — tout en limitant les risques d’asphyxie des filières locales.

