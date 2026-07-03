Togo : Kokou Edem Tengue nommé à la tête du Port autonome de Lomé en remplacement de Fogan Kodjo Adégnon

Le Port autonome de Lomé change de direction. Kokou Edem Tengue a été nommé directeur général de cette plateforme stratégique de l’économie togolaise. Il succède au contre-amiral Fogan Kodjo Adégnon, qui a dirigé l’institution pendant plusieurs années.

Cette nomination marque une nouvelle étape dans la gouvernance du principal hub maritime du Togo. Le Port autonome de Lomé occupe une place centrale dans l’économie nationale, mais aussi dans le commerce régional, notamment en raison de son rôle de corridor logistique vers les pays de l’hinterland ouest-africain.

Kokou Edem Tengue arrive à la tête du PAL avec une expérience déjà liée au secteur maritime. Ancien ministre de l’Économie maritime et de la Protection côtière, il a suivi plusieurs dossiers relatifs à la modernisation du port, à la compétitivité de la plateforme portuaire et au renforcement de la logistique maritime togolaise.

Sa nomination intervient dans un contexte où le transport maritime connaît de profondes mutations. Les ports africains sont engagés dans une course à la performance, marquée par la digitalisation des services, la réduction des délais de traitement, la sécurisation des opérations et la modernisation des infrastructures.

À Lomé, les défis restent importants. Le nouveau directeur général devra consolider les acquis du port, renforcer son attractivité auprès des opérateurs économiques et maintenir sa position de plateforme de référence dans la sous-région.

Le départ du contre-amiral Fogan Kodjo Adégnon ouvre ainsi une nouvelle séquence à la tête de l’institution portuaire. Sous la direction de Kokou Edem Tengue, les autorités togolaises entendent poursuivre la dynamique de modernisation du Port autonome de Lomé et renforcer sa compétitivité dans un environnement maritime de plus en plus concurrentiel.