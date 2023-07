Togo- inondations à Lomé: voici les quartiers affectés par les fortes pluies de ce mercredi

- Advertisement -

La ville de Lomé a été frappée par de fortes pluies ce mercredi, provoquant des inondations dans plusieurs quartiers. Selon un communiqué de l’ANPC (Agence nationale de la protection civile), une vingtaine de quartiers ont été touchés.

L’ANPC signale que plusieurs localités sont touchées par les inondations, notamment Novissi, le Boulevard de la Kara, le Boulevard des Armées, Hanoukopé, place Bonké, Hédzranawe, Tokoin Gbadago, Atikoumé, Légbassito, Agoè, et Bè. Dans ces quartiers, plusieurs maisons sont inondées et les eaux débordent des lacs et des rivières environnants. La situation est critique et nécessite des mesures d’urgence pour assurer la sécurité des habitants.

Selon les précisions de l’agence, d’autres quartiers tels que Togo 2000, Légbassito, Agoè Dangbessito, Agoè Bokpokor, Agoè Fabienne, Agoè Assiyéyé et Démakpoè, ainsi que Togbékopé, semblent être moins touchés par les inondations. Cependant, une vigilance continue est maintenue dans l’ensemble de la ville pour faire face à tout changement de situation. « Les autorités restent mobilisées pour assurer la sécurité des résidents et prendre les mesures nécessaires pour minimiser les dommages causés par les inondations« , peut-on lire sur le communiqué.

Parmi les mesures immédiates prises pour pallier cette situation, on note le déclenchement du système de pompage et d’évacuation des eaux afin de réduire les niveaux d’eau dans les zones affectées. Des équipes d’alerte ont été déployées pour surveiller la situation de près. La coordination avec les maires des quartiers concernés est en cours afin de prendre les dispositions nécessaires. Tous les acteurs concernés sont en alerte pour faire face à d’éventuelles situations d’urgence, précise le communiqué.

