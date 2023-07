Togo-Golfe 1: les précisions du maire sur la hausse du prix des tombes au cimetière de Bè-Kpota

- Advertisement -

Alors que l’annonce du nouveau tarif de la tombe au cimetière de Bè Kpota continue de faire objet de polémique, le maire de la commune du Golfe 1, Joseph Koamy Gomado a tenu à apporter de nouvelles clarifications.

A travers un communiqué rendu public le 17 juillet 2023 dernier, la commune Golfe-1 avait dévoilé une nouvelle politique de prix unique pour l’acquisition des tombes au cimetière de Bè-Kpota, fixé à 120 000 FCFA. Ce tarif inclut la construction d’une tombe conforme aux dimensions spécifiées : 0,80 m de profondeur, 2,5 m de longueur et 1,20 m de largeur, recouverte d’une dalle en béton armé de fer de 8 mm d’épaisseur.

Très vite, cette nouvelle mesure relative à l’harmonisation du prix des tombes au cimetière communautaire de Bè-Kpota, a suscité des vives réactions parmi les habitants. Face aux mécontentements exprimés par les populations, le maire Joseph Koamy Gomado a décidé de clarifier la vision derrière cette décision, soulignant son importance pour la durabilité et la dignité des lieux de repos éternel.

Le maire Joseph Koamy Gomado a tenu à rappeler que cette mesure était avant tout une démarche visant à formaliser la pratique d’acquisition des tombes dans le cimetière communautaire. A l’en croire, cette harmonisation des prix vise à éviter les frais exorbitants et les inégalités entre les usagers, tout en garantissant la qualité et la pérennité des sépultures.

« Le nouveau prix n’est que la formalisation de la pratique pour avoir une tombe solide et qui ne s’effondre pas après quelques mois. Ce prix est issu d’une évaluation technique et financière dont les détails sont joints au communiqué que nous avons rendu public », a expliqué le maire de Golfe-1. Il a également souligné que cette décision faisait suite à un audit externe qui a permis de faire l’état des lieux du cimetière, en identifiant les tombes endommagées ou en mauvais état, et en révisant les procédures administratives en place pour améliorer la gestion du site.

Auparavant, les prix des tombes étaient sujets à des fluctuations injustes et peu transparentes, ne garantissant ni la qualité ni la durabilité des structures funéraires. L’harmonisation des prix vise donc à instaurer une pratique équitable, où chaque citoyen peut acquérir une sépulture décente pour ses proches, sans craindre des coûts excessifs ou des prestations médiocres, a fait savoir le maire de la commune de Golfe-1.

