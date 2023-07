Togo: Faure Gnassingbé participe activement à la 63ème session ordinaire de la CEDEAO (images)

- Publicité-

A l’instar des chefs d’Etats des pays membres de la CEDEAO, le Président de la République togolaise, Faure Essozimna Gnassingbé, s’est rendu en Guinée pour la 63ème session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

La Guinée-Bissau abrite depuis ce dimanche 9 juillet un sommet majeur de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). La cérémonie d’ouverture de cette 63e session de la conférence des chefs d’État de la CEDEAO s’est tenue avec solennité à Bissau, en présence d’une délégation prestigieuse comprenant une dizaine de chefs d’État, parmi lesquels le Président togolais. Une réunion de haut niveau qui témoigne de l’importance accordée par les dirigeants de la région à la consolidation de l’intégration économique et politique de l’Afrique de l’Ouest.

Dans un message publié sur sa page Facebook, le Président togolais a souligné que ce sommet de haut niveau constituera une occasion importante de faire le point sur la mise en œuvre des projets de l’institution régionale. Les discussions engagées lors de cette réunion stratégique permettront d’évaluer les progrès accomplis et de définir les actions à entreprendre pour renforcer la coopération au sein de la CEDEAO. La participation active du Président togolais témoigne de l’engagement du Togo envers l’intégration régionale et de son rôle essentiel dans la réalisation des objectifs communs de la CEDEAO.

- Publicité-

« Je remercie le Président Général Umaro El Mokhtar Sissoco Embalo de Guinée-Bissau pour l’accueil fraternel et les commodités que nous avons reçus ce matin en arrivant à Bissau. La 63ème session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de notre Communauté CEDEAO qui s’y tient ce jour fera le point sur la mise en œuvre des projets de l’institution« , a écrit le président Faure Essozimna Gnassingbé.

Selon des sources concordantes, une attention particulière sera également portée aux trois pays (Mali, Burkina Faso et Guinée) suspendus des organes décisionnels de la CEDEAO à la suite des coups d’État militaires lors de cette session. Présent à ce rendez-vous, le Président Gnassingbé aura son mot à dire dans les discussions visant à évaluer les progrès réalisés, ou non, par ces pays dans le rétablissement de l’ordre constitutionnel et de la stabilité politique.