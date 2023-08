Togo: fatigué des plaintes d’escroquerie, l’OTR passe à l’offensive avec une mesure drastique

Face aux nombreux cas d’escroquerie signalés ces derniers jours, l’Office Togolais des Recettes (OTR) a décidé de prendre le taureau par les cornes en prenant de nouvelles mesures dont la mise en place d’un numéro vert.

Au Togo, la Direction du cadastre, de la conservation foncière et d’enregistrement (DCCFE) a été confrontée ces derniers mois à une vague inquiétante d’actes d’escroquerie, perpétrés par des individus malintentionnés se faisant passer pour ses agents. Face à cette situation préoccupante, les responsables de l’Office Togolais des Recettes (OTR) ont décidé de riposter en mettant en place une nouvelle approche pour protéger les citoyens contre les pièges tendus par ces escrocs.

Dans un communiqué rendu public ce lundi, le Commissaire général de l’OTR, Philippe Kokou Tchodie, a tenu à rappeler au public que ces individus usurpateurs ne sont pas des agents officiels de l’OTR, et que l’Office ne peut être tenu responsable de leurs agissements. Pour éviter tout risque d’escroquerie, l’OTR insiste sur la procédure légale pour les paiements relatifs aux procédures d’immatriculation foncière.

- Publicité-

Ainsi, les paiements doivent uniquement être effectués dans les agences des banques partenaires, et sur les bornes électroniques mises à la disposition des usagers au siège de l’Office et sur le site de la DCCFE. Cette nouvelle approche vise à garantir la transparence et la sécurité des transactions foncières, tout en éliminant le risque d’intermédiaires frauduleux.

Pour renforcer la protection des citoyens contre les tentatives d’escroquerie, l’OTR a également lancé un numéro vert, le 8280, afin que le public puisse signaler toute activité suspecte. Le Commissaire général exhorte les citoyens à redoubler de vigilance et à signaler immédiatement toute tentative d’escroquerie à l’OTR, à la Police ou à la Gendarmerie.