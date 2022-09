Togo: Emmanuel Adebayor offre une bourse d’étude au 1er du bac 2022

La légende du football togolais Emmanuel Adebayor continue d’enchainer les actes philanthropiques à l’endroit de la jeunesse de son pays. L’ex attaquant de Tottenham vient d’offrir une bourse d’étude au premier du Togo, à l’examen de baccalauréat (série A4).

Emmanuel Adebayor ne baisse pas les bras dans sa lutte pour la promotion de l’éducation et de l’Entrepreneuriat agricole. L’international togolais qui a réussi à implanter un centre de formation agricole JeufZone au Togo en collaboration avec le Sénégalais Thione Niang, vient encore de faire parler de lui, en offrant une bourse d’étude au jeune Godwin Sodji, le 1er du Togo au BAC série A4 de cette année 2022 avec une moyenne de 17,83.

L’information a été donnée par l’ancien capitaine des Eperviers du Togo dans un post sur sa sa page Facebook. « Ma Fondation SEA a accordé une bourse d’excellence à ce brillant étudiant, pour poursuivre son rêve et vivre sa passion du droit et des sciences politiques à l’Institut Africain des Sciences des Technologies et des Métiers (IASTM) à Lomé et à l’Université Africaine des Sciences Sociales Techniques et Médicales (UASTM)à Niamey, deux établissements que je parraine pour promouvoir l’éducation et l’entrepreneuriat des jeunes en Afrique », a écrit le footballeur et ambassadeur du civisme fiscal au Togo.

Pour rappel, l’ex attaquant des éperviers du Togo a intégré il y a quelques mois le Comité technique et de développement de la Confédération Africaine de Football (CAF) pour la zone Ouest B de l’UFOA.