Togo- EFOFAT: 172 candidats admissibles entament la dernière phase du concours

Suite à leur réussite aux épreuves écrites, les 172 candidats jugés admissibles à l’École de formation des officiers des forces armées togolaises se sont réunis ce mardi pour entamer la dernière étape du processus de sélection.

Le processus de sélection pour l’admission à l’École de formation des officiers des forces armées togolaises (EFOFAT) tire à sa fin. Depuis ce mardi, les candidats jugés admissibles ont répondu à l’appel du ministère de la Défense au centre d’entraînement aux opérations de maintien de la paix (CEOMP) situé à Adidogomé, à Lomé pour la dernière étape.

Au total, 172 candidats ont été conviés à cette étape après avoir réussi les épreuves écrites. comme annoncé par le ministre de la Défense dans le précédent communiqué, ils se sont rassemblés ce mardi au centre d’entraînement aux opérations de maintien de la paix (CEOMP) à Adidogomé, à Lomé pour passer une visite médicale préliminaire avant de se soumettre à des épreuves sportives. Cette dernière phase marque leur préparation finale pour intégrer l’EFOFAT.

L’École de formation des officiers des forces armées togolaises (EFOFAT) joue un rôle crucial dans la formation et le développement des officiers compétents au sein des forces armées du Togo. Le concours d’entrée est une étape sélective qui vise à choisir les candidats les plus qualifiés et motivés pour rejoindre cette école. Les différentes phases du processus de sélection, y compris les épreuves écrites, la publication des résultats et les épreuves médicales et sportives, garantissent une évaluation complète des compétences et des capacités des candidats.

Une fois le processus de sélection terminé, les candidats retenus auront l’opportunité de poursuivre leur formation à l’EFOFAT, où ils acquerront les connaissances, les compétences et les valeurs nécessaires pour devenir des officiers de qualité au service de leur pays.

