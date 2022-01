Togo: des cas de rougeole confirmés, une maladie extrêmement contagieuse (Officiel)

Dans plusieurs districts sanitaires du pays, des cas de rougeole ont été confirmés durant le mois de janvier 2022. Le gouvernement appelle à la vigilance pour éviter une propagation de la maladie.

Au Togo, le ministre togolais de la Santé, de l’Hygiène publique et de l’Accès universel aux soins, Moustafa Mijiyawa, a affirmé, lundi, dans un communiqué, que le pays a enregistré plusieurs cas de rougeole. D’après le communiqué du ministre, la maladie est apparue dans plusieurs districts sanitaires du pays dans le courant du mois de janvier 2022. Il s’agit des districts d’Agoè, du Golfe, de Zio et d’Avé, dans le sud du pays et de Bassar dans le nord.

Si les complications liées à cette maladie ne sont pas souvent fréquentes, le gouvernement togolais annonce que, face à la situation, plusieurs dispositions avaient été prises pour éviter la propagation. Entre autres, le communiqué du ministre évoque « une organisation de la prise en charge des cas, un renforcement de la surveillance épidémiologique et l’alerte précoce, une sensibilisation de la population sur les mesures préventives entre la vaccination anti-rougeole de routine et la conduite à tenir devant des signes de suspicion ».

Une maladie virale extrêmement contagieuse

La rougeole est une infection respiratoire extrêmement contagieuse provoquée par un virus qui infeste uniquement l’homme. Il se transmet par les gouttelettes respiratoires ou par contact direct avec les secrétions nasales ou laryngées des personnes infectées.

La période d’incubation de la rougeole varie entre 7 et 18 jours et les malades peuvent transmettre le virus pendant les 4 jours qui précédent l’apparition de l’éruption et les 4 jours qui suivent. La maladie se présente par les symptômes suivants : une forte fièvre, une éruption générale, de la toux, une rhinorrhée (nez qui coule) ou de la conjonctivite (yeux rouges).

Les complications de la rougeole comprennent des pneumonies virales et bactériennes et des diarrhées sévères. La maladie peut également causer des incapacités permanentes y compris des lésions cérébrales, de la cécité et de la surdité. .

La rougeole tue plus d’enfants que toute autre maladie évitable par la vaccination. Avant la propagation de la vaccination, 90 % des enfants ont contracté la rougeole à l’âge de 10 ans. Une vaccination efficace est disponible depuis les années 60, et tous les pays offrent un vaccin contenant une valence rougeole dans leurs programmes de vaccination.