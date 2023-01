Togo: des cas de méningites détectés dans les Savanes

Les autorités sanitaires togolaises ont annoncé lundi, avoir détecté des cas de méningite dans la région des Savanes, assurant avoir pris des initiatives pour enrayer le mal.

Au Togo, des cas de méningite ont été enregistrés dans le district de l’Oti-Sud, dans la région des Savanes. L’annonce a été faite lundi 16 janvier par le ministère de la santé, de l’hygiène publique et de l’accès universel aux soins.

Des initiatives sont prises par le gouvernement pour enrayer le mal. Ainsi, les cas sont pris en charge dans les formations sanitaires, les populations sensibilisées sur les mesures préventives et les dispositions à prendre en cas de signes de suspicion. Une recherche active des cas, avec la confirmation au laboratoire est aussi entreprise pour renforcer la détection précoce.

Les populations sont invitées au civisme, à la vigilance et à l’observation de certaines mesures d’hygiène comme se prémunir contre la poussière, laver régulièrement les mains avec de l’eau et le savon, adopter certains réflexes au moment de tousser ou éternuer et se faire vacciner.

Contagieuse, la méningite est une maladie grave. Elle se manifeste “essentiellement par une forte fièvre d’apparition brutale, des maux de tête, des vomissements, une raideur du cou, un coma ou une altération de la conscience et des convulsions. La présence d’un seul signe doit alerter”, précise le communiqué du ministère.