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Bénin: le gouvernement lance la construction de quatorze centres de santé et la réhabilitation de la maternité de Ouidah

Dans le cadre du renforcement de la couverture sanitaire nationale, le Conseil des ministres a autorisé la contractualisation pour des missions de maîtrise d’œuvre complète visant la construction de quatorze nouveaux centres de santé et la réhabilitation de la maternité de l’hôpital de zone de Ouidah.

Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
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Santé
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Bénin: le gouvernement lance la construction de quatorze centres de santé et la réhabilitation de la maternité de Ouidah
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Cette initiative répond à un impératif de médicalisation de plusieurs localités et vise à garantir la mise en conformité des infrastructures de soins avec les normes de qualité requises. L’objectif central demeure l’amélioration substantielle de la prise en charge des populations sur l’ensemble du territoire.

Le programme de construction concerne précisément les centres de santé de Kpakpamè, Savalou Aguah, Kountori, Liboussou, Copargo, Dunkassa, Akassato, Ouèdo, Abomey-Calavi, Zèbou, Comè, Adohoun, Tchi-Ahomadégbé et Idigny. Parallèlement, la maternité de l’hôpital de zone de Ouidah bénéficiera d’une réhabilitation complète pour moderniser son plateau technique.

À la suite de la sélection des prestataires, le Conseil a marqué son accord pour le démarrage effectif des prestations. Les ministres sectoriels ont été instruits de veiller à la rigueur de l’exécution des travaux afin de livrer des ouvrages répondant aux attentes des usagers.

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