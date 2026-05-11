Bénin: le centre de santé de Mènontin devient hôpital de zone

Le gouvernement béninois a décidé d’ériger le centre de santé public de Mènontin en hôpital de zone, rattaché à la zone sanitaire Cotonou V.

La mesure a été actée par le décret n°2026-115 du 11 mars 2026, pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre de la Santé.

Le texte a été signé par le chef de l’État Patrice Talon, le ministre d’État chargé des Finances Romuald Wadagni, le ministre de la Santé Benjamin Hounkpatin et la ministre du Travail et de la Fonction publique Adidjatou Mathys. Il confie au ministère de la Santé et à celui de l’Économie et des Finances la responsabilité de veiller à son application.

Cette évolution institutionnelle s’inscrit dans la continuité des réformes engagées depuis 2024. Le gouvernement avait alors mis fin au mandat de gestion confié depuis 1992 à l’Association médico-sociale de Mènontin, avant de nommer en février 2025 un administrateur provisoire pour assurer la transition.

Avec ce changement de statut, l’établissement de Mènontin est désormais appelé à jouer un rôle central dans l’offre de soins de la zone sanitaire Cotonou V, en renforçant ses capacités de prise en charge et en améliorant la qualité des services destinés aux populations.