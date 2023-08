Togo: démarrage des transferts d’argent au profit des familles défavorisées

La ministre en charge du développement à la Base, a procédé ce mardi au lancement des transferts monétaires en faveur des familles défavorisées dans le cadre de la phase additive du programme Filets sociaux de Base. Cette initiative vise à soutenir 26 250 ménages vulnérables résidant dans le Grand-Lomé.

Comme annoncé par le gouvernement, les 26250 ménages vulnérables recensés dans 35 quartiers dans le cadre de la phase additive du programme Filets sociaux de Base, rentreront bientôt en possession de leurs sous. Ils bénéficieront d’un accompagnement spécifique pour le développement des Activités Génératrices de Revenus (AGR) afin de les aider à sortir durablement de la pauvreté, au-delà du projet initial.

Lors de la cérémonie d’inauguration ce mardi, la ministre Myriam Dossou-d’Almeida a exprimé son enthousiasme face à l’impact attendu de cette initiative. Elle a souligné que le projet affiche actuellement une couverture de 61% de sa cible, un chiffre encourageant qui témoigne des efforts déployés pour atteindre les populations les plus vulnérables.

Cette phase additionnelle du projet de filets sociaux de base est rendue possible grâce à l’appui conjoint de l’État togolais, la Banque mondiale et la Coopération française, représentée par l’Agence Française de Développement (AFD). L’investissement total s’élève à environ 18 milliards FCFA, démontrant l’engagement collectif envers la lutte contre la pauvreté et l’amélioration des conditions de vie des couches défavorisées de la population.

Cette initiative marque une avancée significative dans la politique sociale du Togo en ciblant spécifiquement les ménages les plus vulnérables pour leur offrir un soutien financier nécessaire à leur émancipation. Elle témoigne de la volonté du gouvernement togolais de créer un environnement propice à l’inclusion sociale et à la réduction des inégalités.