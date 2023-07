Togo – BAC 2023 : voici la date probable de proclamation des résultats

- Publicité-

L’année académique 2022-2023 au Togo touche à sa fin et les résultats des examens du Baccalauréat sont très attendus. Après la proclamation des résultats du BAC 1, du CEPD et du BEPC, c’est au tour des élèves de terminale de retenir leur souffle en attendant les résultats de leur examen.

Les épreuves du BAC se sont déroulées du lundi 26 juin au samedi 1er juillet. La correction des copies est en cours et prend généralement plus de temps que pour les autres examens en raison du volume des copies à corriger, de la complexité des épreuves et de l’importance de cet examen.

Les élèves et leurs familles doivent patienter le temps que toutes les dispositions soient prises pour rendre disponibles des résultats justes et corrects. Certains élèves auront la chance de décrocher leur ticket pour les études universitaires, tandis que d’autres devront redoubler d’efforts et tenter leur validation l’année scolaire prochaine.

Selon les prévisions basées sur les expériences passées et la période de composition des épreuves cette année, il est fort probable que les résultats soient disponibles entre le 15 et le 26 juillet. Cela respecte le délai d’attente habituel qui varie généralement de 3 à 4 semaines pour le BAC.

Les candidats sont donc encouragés à rester patients et optimistes en attendant la proclamation des résultats qui déterminera leur avenir académique.