Togo: arrestation d’un spécialiste de vol de portables dans des centres de santé à Lomé

La police togolaise a annoncé ce jeudi, avoir mis aux arrêts, un jeune spécialisé dans de vol de portable et d’ordinateurs dans des centre de santé de Lomé.

Depuis quelques jours, circule sur les réseaux sociaux, une vidéo montrant un jeune homme en train de voler des téléphones portables dans un centre de santé à Lomé, la capitale togolaise.

Faisant suite à ces publications la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) du Togo, a ouvert une enquête qui a abouti le 06 mars 2023, à l’interpellation du nommé A. Augustin, togolais âgé de 33 ans, se disant réalisateur vidéo. Ce dernier reconnait qu’il est bel et bien l’individu aperçu sur la bande vidéo de la clinique « Le Cœur » et qu’il s’y était effectivement introduit dans le but de voler des téléphones portables.

De nos investigations, corroborées par ses propres aveux, il ressort que le suspect n’est pas à son premier acte. Il a déjà volé plus d’une douzaine de téléphones portables ainsi que des ordinateurs portatifs dans près de quinze (15) centres de santé et quelques institutions financières à Lomé, notamment: les cliniques BIASSA, MISERICORDIA, SOURCE DE VIE, CHU CAMPUS, HOPITAL DE BE, pour ne citer que ceux-ci.

Le mode opératoire utilisé par ce malfrat est atypique et insoupçonnable. En effet, le nommé A. Augustin, se fait admettre dans les centres de santé pour une pseudo consultation. Dès qu’il y est admis, il feint de demander un renseignement et se fait diriger vers des bureaux ou des salles de soins généralement vides où il dérobe tout ce qui est à portée de mains.

« Cet individu sans vergogne sera présenté à monsieur le procureur de la République pour répondre de ses actes », a déclaré la police nationale du Togo qui encourage les administrations et institutions à se doter de caméras de surveillance pour leur propre sécurité.