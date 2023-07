Togo: après Liz Aviation, une nouvelle compagnie aérienne débarque à Lomé

- Advertisement -

Peu de temps après le lancement de Liz Aviation du Burkina Faso, une nouvelle compagnie aérienne privée, Air Peace, se prépare à établir son empreinte au Togo.

Le Togo accueille une fois de plus l’arrivée d’une nouvelle compagnie aérienne, renforçant ainsi son secteur de l’aviation en plein essor. Air Peace puisque c’est d’elle qu’il s’agit souhaite élargir ses horizons sur la côte ouest de l’Afrique en proposant des vols reliant Lagos, au Nigeria, à Lomé, la capitale togolaise. Selon des informations rapportées par le journal nigérian Independent, Air Peace a annoncé que la nouvelle liaison entre Lomé et Lagos débuterait le 28 juillet 2023.

Stanley Olisa, porte-parole d’Air Peace, a déclaré que la compagnie exploiterait la route Lagos-Lomé-Lagos en utilisant des jets Embraer 145 d’une capacité de 50 places. Dans un communiqué, il a souligné : « Nous étendons notre présence en Afrique de l’Ouest afin de connecter stratégiquement les principales villes de la sous-région, faciliter la connectivité pour les Africains et renforcer les liens commerciaux entre les pays ».

Et pour mieux faire face à ce défi, la compagnie aérienne a récemment renforcé ses opérations nationales et régionales en acquérant deux Boeing 737-700. Cette expansion reflète la volonté d’Air Peace de consolider sa position dans le secteur de l’aviation en Afrique de l’Ouest, tout en répondant à la demande croissante de voyages aériens dans la région. L’arrivée d’Air Peace au Togo constitue une avancée significative dans l’amélioration de la connectivité aérienne régionale. La compagnie contribuera à renforcer les échanges commerciaux et les relations entre les pays de la sous-région, tout en offrant aux voyageurs davantage d’options de voyage pratiques et efficaces.

