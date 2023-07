Togo: appel à l’endroit des personnes affectées par le projet du contournement de Tsévié

- Advertisement -

Les préparatifs vont bon train pour le démarrage des travaux de construction du projet de contournement de Tsévié. A cet effet, un appel vient d’être lancé à l’endroit des personnes dont les propriétés seront emportées totalement ou partiellement par ladite voie.

Le Préfet de Zio et le Maire de la Commune de Zio 1, portent à la connaissance des habitants de Tsévié qu’une importante réunion entre les autorités et les propriétaires dont les biens seront touchés par la construction de la voie de contournement de la ville de Tsévié est prévue pour ce mercredi 26 juillet 2023. Selon le communiqué signé par les deux autorités, cette réunion concerne spécifiquement les résidents dont les biens se trouvent dans la zone s’étendant du péage de Davié jusqu’à la route de Dalavé. L’objectif de cette rencontre est de recueillir et d’examiner les documents de propriété détenus par les résidents afin de procéder à une juste indemnisation conformément aux lois en vigueur au Togo.

Selon les informations, le tracé du contournement de la ville de Tsévié débute au poste de péage de Davié, puis traverse la route de Dalavé au niveau de la haute tension avant de se frayer un chemin à travers la route Tsévié-Tabligbo. Longeant l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest (UCAO), cette voie d’évitement aboutit finalement au poste de pesage, à proximité de la station-service Sanol.

- Publicité-

Ce projet d’envergure témoigne de l’ambition des autorités togolaises de moderniser les infrastructures routières du pays, facilitant ainsi la mobilité des habitants et contribuant au développement économique de la région. La rencontre entre la COMEX et les propriétaires concernés marque une étape clé dans la concrétisation de ce projet d’intérêt public, veillant à ce que les droits des résidents touchés par l’expropriation soient respectés et que leur indemnisation soit équitable.

Articles similaires