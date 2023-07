Togo: 4 plombiers arrêtés pour vol de câbles de connexion à Kpalimé

Quatre plombiers ont été arrêtés pour vol de câble de connexions appartenant aux sociétés Togocom et la Togolaise des eaux (TdE). Ils ont été pris en flagrant délit par les agents de la police du commissariat de Kpalimé.

Suite à de nombreuses plaintes concernant le vol répété de câbles et de compteurs dans le quartier Kpégolonou, le commissariat de Kpalimé a lancé une opération qui vient d’être couronnée de succès. Les forces de l’ordre ont réussi à mettre la main sur quatre individus. Les individus arrêtés ont été identifiés comme Atolo Atcheketao (33 ans) de Tové, considéré comme le cerveau du groupe, ainsi que Togamba Bayidiwena (28 ans) d’Adéticopé, Etoh Yaovi (34 ans) d’Adidogomé, et Badjipo Bonfoh (34 ans) d’Agbalépédo. Tous les suspects étaient des plombiers de passage à Kpalimé et avaient auparavant travaillé pour l’entreprise E-PLUS, spécialisée dans la pose de câbles de connexion et de tuyaux pour la TdE, lors de travaux de réhabilitation des routes de la ville.

Pour perpétrer leurs actes délictueux, les malfaiteurs se déguisaient en ouvriers, portant des gilets et des casques de protection pour agir en plein jour sans éveiller de soupçons. Leur mode opératoire consistait à creuser des trous pour couper et voler les câbles de connexion, qu’ils revendaient ensuite à un receleur du nom de Djiwa Tchakpala, résidant dans le quartier Kpogandzi.

Ces vols de câbles de connexion ont non seulement causé des perturbations dans les services de Togocom et la TdE, mais ont également entraîné des préjudices financiers pour les entreprises concernées. Le cuivre récupéré à partir des câbles volés était ensuite revendu illégalement sur le marché noir.

Arrêtés, ils seront présentés au procureur de la république qui va finalement décider de leur sort dans les jours à venir.