Togo : 31 morts dans des attaques terroristes en 2023

Au total, 31 morts, 29 blessés et 3 disparus ont été recensés dans des incidents qualifiés de « terroristes », au Togo, selon un communiqué officiel lu par Yawa Kouigan, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement.

Le Togo a fait le bilan des attaques terroristes survenues dans le pays depuis le début de cette année. Selon les autorités togolaises, le bilan se résume à 31 morts, 29 blessés et 3 disparus. « Notre pays a connu une attaque par embuscade, 11 accrochages avec les groupes armés terroristes, 9 explosions d’engins explosifs improvisés et 20 découvertes et neutralisations d’engins explosifs improvisés », a précisé la ministre Yawa Kouigan.

Le président togolais Faure Gnassingbé avait antérieurement déclaré en avril que ces terroristes avaient déjà causé environ 140 morts, parmi lesquels figuraient près de 100 civils, depuis leurs premières attaques fin 2021 dans le pays.

Cette escalade de violence représente un défi crucial pour la stabilité et la sécurité dans la région. Les autorités togolaises s’efforcent de faire face à cette menace persistante, tout en travaillant en collaboration avec les pays voisins pour endiguer la prolifération de ces groupes armés.