Togo : 10 femmes se forment aux poids lourds et à la logistique

Dix jeunes femmes togolaises vont apprendre à conduire des poids lourds et à manier des équipements de manutention portuaire dans un parcours qui se prolonge jusqu’à l’entreprise. La CCI- Togo a lancé vendredi 18 septembre à Lomé la première promotion de « Femme Action », conçue pour élargir l’accès féminin aux métiers du transport et de la logistique.

Le programme associe enseignements théoriques, exercices pratiques, apprentissage sur simulateur et conduite sur véhicule-école. Après cette phase, les participantes doivent passer par une étape de professionnalisation avant une immersion en entreprise de trois mois, selon l’Agence togolaise de presse et Horizon News.

La sélection a commencé après le prélancement du projet en mars. Quarante-trois candidatures féminines ont été enregistrées, puis 25 candidates ayant obtenu au moins 80 points ont été retenues pour des entretiens. Dix femmes ont ensuite été présélectionnées et soumises à un examen d’acuité visuelle avant d’intégrer la première cohorte, rapporte L’Interview Togo.

La conduite de camions, la manipulation d’engins et de matériels de manutention ainsi que les activités liées au transport et à la logistique constituent le cœur de la formation. La CCI-Togo présente aussi l’entrepreneuriat comme une possibilité pour certaines participantes qui souhaiteraient, après leur parcours, développer une activité dans ces secteurs.

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Horizon News indique que le dispositif ambitionne de toucher progressivement 250 bénéficiaires. Il s’inscrit dans un mouvement plus large au Togo, où le Projet Corridor économique Lomé-Ouagadougou-Niamey prévoit de former 240 femmes au métier de conductrice de poids lourds.

Le lancement du 18 septembre a également été marqué par la signature d’une convention entre la CCI-Togo, Africa Global Logistics Togo, la Direction des transports routiers et ferroviaires et Dorothée Nassif, marraine de la première promotion, pour encadrer la formation et la professionnalisation des bénéficiaires.