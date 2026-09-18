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À Cotonou : le bambou s’invite dans le mobilier et le design durable

À Cotonou, le bambou se présente de moins en moins comme un matériau réservé aux objets artisanaux. La deuxième Africa Bamboo Expo, ouverte le 16 septembre, place sa transformation au cœur du programme, avec des usages qui vont du mobilier à l’aménagement et à la construction.

Myriam N'dour
Publié le à
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À Cotonou : le bambou s’invite dans le mobilier et le design durable
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Le virage est assumé par les organisateurs. Après une première édition centrée sur la découverte et la sensibilisation, l’édition 2026 met davantage l’accent sur la formation pratique, la production de plants et les techniques de transformation. Kadirath Ahlin, présidente du comité d’organisation, explique vouloir faire passer le rendez-vous de la sensibilisation à l’action.

Dans l’univers de la maison, le mobilier figure explicitement parmi les pistes de valorisation retenues. L’idée est moins de traiter le bambou comme un simple élément décoratif que de développer des techniques de transformation capables de déboucher sur des usages quotidiens et des aménagements durables.

La rencontre réunit producteurs, artisans, chercheurs, entrepreneurs, étudiants et institutions. Ce mélange de profils met face à face ceux qui cultivent ou travaillent le bambou et ceux qui peuvent développer des techniques, des produits et des débouchés autour de cette ressource.

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L’appel à projets lancé en amont avait ouvert la sélection aux initiatives liées notamment à la construction, au mobilier et à l’artisanat. Les candidats présélectionnés devaient présenter leurs projets devant un jury le 18 septembre, pendant l’Africa Bamboo Expo.

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