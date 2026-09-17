Au Bénin : l’égalité salariale se joue aussi dans le travail invisible

Au Bénin , les femmes consacrent en moyenne 3 h 41 par jour au travail non rémunéré, contre 42 minutes pour les hommes, selon des données de l’OIT de 2019 reprises par ONU Femmes. À la veille de la Journée internationale de l’égalité salariale, ce décalage éclaire une contrainte qui précède la fiche de paie.

Le décalage se retrouve dans la structure de l’emploi. En 2025, les emplois salariés représentaient 15,8 % de l’emploi féminin au Bénin, contre 24,4 % de l’emploi masculin, selon les estimations modélisées de l’OIT publiées par la Banque mondiale. L’indicateur ne mesure pas un écart de salaire à poste égal. Il montre en revanche que les femmes sont moins présentes dans l’emploi salarié lui-même.

ONU Femmes souligne que le travail de soins non rémunéré limite la participation au marché du travail, particulièrement pour les mères. Le temps absorbé par les enfants, le ménage ou l’aide à des proches peut réduire les heures disponibles pour une activité rémunérée, une formation ou une progression professionnelle. Les Nations unies relient aussi ce déséquilibre à la « pénalité de maternité », qui peut peser sur les rémunérations et les trajectoires professionnelles.

À l’échelle mondiale, les femmes salariées gagnent en moyenne environ 78 cents pour chaque dollar perçu par les hommes et l’écart salarial entre les sexes reste estimé autour de 20 %, rappelle l’ONU. Les femmes consacrent aussi plus de deux fois et demie autant de temps que les hommes au travail de soins non rémunéré.

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La notion d’égalité salariale va au-delà de « même poste, même paie ». La Convention n° 100 de l’OIT vise une rémunération égale pour un travail de valeur égale, y compris lorsque les emplois comparés ne sont pas identiques. Cette approche conduit à regarder aussi la valeur attribuée aux métiers et secteurs où les femmes sont nombreuses.

Parmi les leviers mis en avant par les Nations unies figurent le dialogue social, la négociation collective et la transparence salariale. Le 28 septembre 2026, la Coalition internationale pour l’égalité salariale, pilotée par l’OIT, ONU Femmes et l’OCDE, consacrera un webinaire à cette transparence, présentée comme un moyen d’identifier les écarts lorsqu’ils apparaissent dans l’entreprise.