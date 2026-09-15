Au Bénin, 30 places pour apprendre mode, beauté et batik

Trente places sont prévues au Bénin pour la nouvelle édition du programme « Elles s’autonomisent », destiné aux femmes de 16 à 35 ans. Portée par L’Envol, l’initiative combine apprentissage créatif et premières bases de commercialisation, avec un démarrage annoncé en septembre 2026.

Le parcours couvre la mode et les accessoires, la teinture, le batik, le bogolan ainsi que la beauté et l’esthétique. Les participantes doivent notamment apprendre à fabriquer des sacs, des pochettes, des bracelets et des pièces textiles, selon les éléments rendus publics par l’organisateur.

La formation est présentée comme pratique. Au-delà de la réalisation des objets, le programme prévoit un volet consacré à la création et à la vente des productions. L’objectif est de relier le savoir-faire acquis à une activité susceptible de générer des revenus.

Cette approche s’inscrit dans un secteur artisanal où la mise en marché reste un enjeu central. Lors de la Foire régionale de l’artisanat de Nikki, organisée en août, le ministère béninois chargé des PME avait réuni 75 exposants pour valoriser les productions locales et faciliter leur commercialisation.

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Dans le même esprit, le Programme d’Appui aux Entreprises Féminines Artisanales de l’APEFE accompagne au Bénin des entreprises dirigées par des femmes, notamment avec des formations en gestion, du soutien en équipement et en financement, ainsi qu’un accès à des foires et événements professionnels.

Pour « Elles s’autonomisent », L’Envol a fixé la date limite d’inscription au 15 septembre 2026 et renvoie les candidates vers un formulaire en ligne et un groupe d’information. Le lancement de la formation est annoncé pour le mois de septembre.