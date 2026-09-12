À Dakar, un forum place les entrepreneures au cœur de la souveraineté alimentaire

Le Forum de l’Entrepreneuriat et de la Souveraineté Alimentaire ouvrira sa première édition les 21 et 22 septembre au CICES de Dakar. Porté par la Plateforme Africaine pour l’Autonomisation des Femmes et des Filles, le rendez-vous veut rapprocher entreprises, coopératives, investisseurs et institutions autour de projets liés à l’alimentation et à l’économie locale.

Les organisateurs annoncent des délégations invitées de 15 pays ouest-africains, dont le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Nigeria, le Togo et le Sénégal. Plus de 2 000 participants sont attendus, selon le site officiel, avec treize axes allant du financement à l’agroalimentaire, en passant par le numérique, le climat et le leadership féminin.

La première journée doit mêler cérémonie d’ouverture, panel institutionnel et ateliers thématiques. Le 22 septembre, le programme prévoit des séances de mentorat, des rendez-vous entre porteurs de projets et partenaires, puis une séquence de signature destinée à fixer une feuille de route régionale.

La place des entrepreneures est l’un des fils rouges du forum. La PAAF affirme avoir déjà accompagné plus de 21 000 femmes rurales dans la structuration de coopératives et le développement de leurs activités dans trois pays d’Afrique de l’Ouest. À Dakar, l’organisation veut notamment travailler sur l’accès au financement, la formalisation et la mise en relation avec des marchés plus larges.

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ExpoDakar référence également FESA 2026 parmi les rendez-vous professionnels de septembre au CICES. L’agenda confirme les dates des 21 et 22 septembre et classe l’événement dans la catégorie business et entrepreneuriat.

Le pass annoncé pour les participantes et participants sénégalais est fixé à 10 000 FCFA pour les deux jours. Pour les personnes venant de l’étranger, le tarif affiché est de 13 120 FCFA, avec accès aux plénières, ateliers, espace d’exposition et badge nominatif.