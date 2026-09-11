À Abidjan, le SITI met le tourisme local à l’affiche ce vendredi

Le Salon de l’Industrie Touristique Ivoirienne se tient ce vendredi 11 septembre 2026 à l’Onomo Allure Abidjan Baobab, de 8 h 30 à 17 h. Le rendez-vous, accessible gratuitement aux visiteurs sur inscription, met cette année l’accent sur le tourisme domestique et la formation aux métiers du secteur.

Porté par l’ADAMIT avec la Direction de la Coopération et de la Professionnalisation de la Direction générale de l’Industrie touristique et hôtelière, le SITI réunit professionnels, établissements de formation et acteurs de l’hospitalité autour d’un thème centré sur le rôle de la formation dans le développement du tourisme ivoirien.

Pour le public, l’intérêt dépasse le seul salon professionnel. L’événement est présenté comme un espace pensé aussi pour les populations locales, avec l’idée de mieux faire connaître les métiers, les services et les acteurs qui structurent l’offre touristique du pays.

Cette orientation rejoint les priorités affichées par les autorités ivoiriennes pour les prochaines années. En juin, le Conseil national du tourisme a cité parmi les axes à renforcer la diversification de l’offre, la digitalisation des services et la valorisation des parcs nationaux afin d’élargir l’attractivité de la destination.

Publicité

Le même Conseil national du tourisme a indiqué que le secteur avait accueilli plus de 6,7 millions de visiteurs en 2025, généré 1 100 milliards de FCFA de recettes touristiques et représenté environ 675 000 emplois. Ces chiffres officiels donnent la mesure d’un marché qui cherche désormais à mieux capter aussi les voyageurs résidant dans le pays.

Le SITI s’inscrit dans les EA26, la série d’événements de l’ADAMIT consacrée à l’industrie touristique ivoirienne. Un gala, le GAITI, est prévu samedi 12 septembre au Noom Hotel Abidjan Plateau pour prolonger les échanges entre professionnels du secteur.

Les visiteurs peuvent accéder au SITI ce vendredi jusqu’à 17 h à l’Onomo Allure Abidjan Baobab. L’entrée annoncée est gratuite, avec inscription en ligne préalable sur la plateforme de l’événement.