Bénin : 6 jours gratuits pour découvrir le Mono entre écotourisme et mangroves

Le Festival Mangal offre cette semaine une raison concrète de regarder Grand-Popo autrement. Du 22 au 27 septembre 2026, la deuxième édition réunit écotourisme, gastronomie locale, artisanat, spectacles et découverte des écosystèmes du delta du Mono, avec une participation annoncée comme entièrement gratuite.

Le lancement officiel est prévu le 22 septembre au Bab’s Dock à Cotonou. Les activités se déplacent ensuite vers Aného, au Togo, et Grand-Popo, au Bénin, jusqu’au 27 septembre. Le programme associe conférences, expositions, projections, performances artistiques, village associatif et circuits écotouristiques dans la Réserve de Biosphère Transfrontalière du Delta du Mono.

Pour les visiteurs, l’intérêt ne se limite pas aux rendez-vous scientifiques. La foire territoriale de Grand-Popo doit réunir producteurs, artisans, guides touristiques et restauratrices afin de mettre en avant les savoir-faire du territoire. Les organisateurs présentent cette foire comme un espace où agroécologie, artisanat et tourisme peuvent se rencontrer sans dissocier découverte et économie locale.

Le dispositif a aussi été pensé pour faciliter une sortie en famille. Le site officiel annonce des navettes gratuites en tricycles électriques dans Grand-Popo pendant le festival, ainsi qu’une garderie ouverte en journée pour les enfants de six mois à six ans. Un guide pratique rassemble par ailleurs des informations pour se loger, manger et repérer les activités à proximité.

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Cette édition met particulièrement l’accent sur l’agroécologie et l’écotourisme. Le Collectif des Deltas du Golfe du Bénin, qui porte le festival avec Ucoopia, réunit des acteurs du Bénin, du Togo, de Côte d’Ivoire, du Ghana et du Nigeria autour de la préservation des zones humides et des écosystèmes fluvio-marins.

À Grand-Popo, les temps forts se concentrent du 24 au 27 septembre, avec la foire économique, les animations culturelles et les visites de terrain. L’accès gratuit annoncé par les organisateurs vaut pour le festival, mais certaines activités peuvent nécessiter une inscription préalable en raison des places disponibles.