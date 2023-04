Togo: 05 voleurs dont 02 femmes interpellés à Lomé

La Police Nationale du Togo a annoncé ce vendredi, l’interpellation de cinq (05) individus dont deux (02) femmes, tous de nationalité togolaise membres d’un réseau de voleurs opérant dans la ville de Lomé et ses environs.

Depuis quelques mois, la Police Togolaise a été saisie de plusieurs cas de vols commis sur des passagers à bord de taxis dans la ville de Lomé et ses environs. Une enquête a été alors ouverte.

Ainsi, selon le récit de la cellule de communication de la police, le lundi 27 mars 2023 aux environs de 07 heures pendant que ces individus malintentionnés se préparaient encore pour une de leurs opérations habituelles à Agoe-Nyivé, où ils devaient se servir d’une voiture de cinq places immatriculée TG-4592-BA, ils ont été identifiés et interpellés par la Police.

Mode opératoire…

Leur mode opératoire consiste donc à proposer leur service de transport public à des clients ciblés. Une fois à bord du taxi, le conducteur fait bouger son siège dans le but de créer une situation d’inconfort aux autres passagers. Généralement, les deux dames complices commencent alors par se plaindre d’être coincées ou d’avoir mal aux pieds. Ceci dans le but de détourner l’attention de leurs cibles et de les dépouiller de leurs biens. Une fois l’opération réussie, l’auteur du vol fait discrètement signe au chauffeur.

Celui-ci fait savoir aux passagers qu’il n’est plus en mesure de continuer le trajet car il risque d’être interpellé par les agents du contrôle routier pour surcharge. Aussitôt, ils débarquent les victimes et quittent immédiatement les lieux. Souvent, les passagers ne constatent qu’ils ont été volés qu’après le départ des malfrats.

2 000 000 de francs CFA volés

Entre autres victimes : le mardi 28 février 2023, ils ont soustrait la somme de 2 000 000 de francs CFA à une dame qui avait pris leur taxi à hauteur d’Agoè-Zongo pensant que le vehicule se rendait à Atakpamé.

De même, le jeudi 23 mars 2023, ils ont dépossédé un homme de la somme de 700 000 francs CFA non loin du cimetière d’Agoé Atsanvé.

Ces présumés voleurs seront présentés à Monsieur le Procureur de la République pour répondre de leurs actes. Les investigations se poursuivent en vue de l’interpellation des autres membres du réseau.