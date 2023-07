Togbè Yéton: mariage officiel de son producteur Meko

Le producteur béninois connu populairement sous le nom de Meko s’est officiellement marié ce week-end avec l’élue de son cœur.

Meko n’est plus un cœur à prendre. Le célèbre beatmaker, arrangeur, directeur artistique et producteur béninois de son vrai nom Koffi Vivien Medenou s’est convolé en justes noces. L’heureux événement a eu lieu ce samedi 29 juillet 2023 à Cotonou.

Postés par certains de ses proches, les clichés de l’événement ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux, relayés massivement par plusieurs acteurs du showbiz ivoirien, dont son propre artiste Tigbè Yéton.

Pour rappel, « Meko Prod Family », l’une des plus grandes maisons de production au Bénin, est derrière le succès de nombreux artistes tels que Tyaf, Togbè et Prissy depuis sa création jusqu’à nos jours.

Il a su se faire une place de choix dans le monde du divertissement. Depuis de nombreuses années, sa maison de production a contribué à la découverte de talents exceptionnels, et l’artiste le plus récent issu de ses écuries, Tôgbê Yéton, est devenu une véritable sensation, tant au Bénin qu’à travers toute l’Afrique, grâce à son style unique et novateur.

