Toffo: un incendie lié au « kpayo » fait des blessés graves et d’importants dégâts matériels

Le sinistre est lié à la présence d’essence de contrebande, communément appelée « kpayo », sur un point de vente voisin d’un feu domestique, selon des informations relayées par Le Matinal.



Selon les premiers éléments, l’incendie serait parti d’une étincelle en provenance d’un foyer domestique qui a atteint un stock de carburant illicite exposé à proximité, provoquant une propagation rapide des flammes. Les habitants, alertés par le sinistre, ont tenté une première intervention avec des moyens de fortune, notamment des seaux d’eau et d’autres objets, avant l’arrivée des sapeurs-pompiers.



L’intervention des secours, dépêchés depuis Allada, a permis de maîtriser l’incendie et d’éviter une propagation plus large. Toutefois, le bilan fait état de trois blessés graves, pris en charge initialement au centre de santé de Coussi pour recevoir les premiers soins. Les cas les plus préoccupants devraient être évacués vers des structures sanitaires mieux équipées pour un suivi médical adapté.



Outre les victimes, l’incendie a causé d’importants dégâts matériels, affectant des installations et des biens dans le voisinage immédiat de l’origine du feu. Aucun décès n’a été enregistré, mais l’événement illustre à nouveau les risques liés au stockage et à la vente de carburant illicite au sein des zones d’habitation.



Informé de la situation, le maire de la commune de Toffo s’est rendu sur les lieux pour s’enquérir de l’état des blessés et apporter son soutien aux victimes. Des dispositions ont été prises pour assurer leur prise en charge immédiate .