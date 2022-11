Tir de missile en Pologne: l’Otan privilégie l’hypothèse d’un missile ukrainien

En plein bombardement de l’Ukraine par la Russie, un missile a tué deux personnes en Pologne. L’hypothèse d’un tir ukrainien accidentel est privilégiée.

L’Otan et les autorités polonaises ont estimé mercredi que l’explosion qui a fait deux morts la veille dans un village polonais proche de la frontière ukrainienne était vraisemblablement due à un tir de missile de la défense aérienne ukrainienne, rien n’indiquant qu’il s’agissait d’une attaque délibérée. Le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, a déclaré que cette piste était la plus probable tout en dédouanant l’Ukraine et en jugeant que la Russie était en fin de compte responsable puisqu’elle a déclenché la guerre.

« Que les choses soient claires, ce n’est pas la faute de l’Ukraine », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à l’issue d’une réunion en urgence des ambassadeurs de l’Alliance. Les Russes sont « responsables de la guerre qui a généré cette situation », a-t-il ajouté en précisant que cet événement, s’il illustre les risques inhérents au conflit en Ukraine, ne modifie pas l’évaluation de l’état des risques pesant sur les membres de l’Alliance.

Il n’existe aucun élément suggérant que la Russie prépare des actions militaires offensives contre des membres de l’Otan, a souligné Jens Stoltenberg. Les alliés de l’Otan, dont fait partie la Pologne, ont souligné le besoin de rester vigilants et calmes et de maintenir une étroite coordination face aux événements en Ukraine, a-t-il ajouté.

A Varsovie, les autorités polonaises ont également écarté l’hypothèse d’une attaque délibérée pour privilégier la piste de l’explosion accidentelle d’un missile ukrainien.

Cette explosion est survenue alors que les forces russes ont tiré mardi une pluie de missiles sur plusieurs villes d’Ukraine, dont la capitale Kiev et jusque dans l’ouest du pays, notamment sur Lviv, à moins de 80 kilomètres de la frontière polonaise. Les autorités ukrainiennes ont accusé la Russie d’être à l’origine de ce tir tandis que Moscou a rejeté la responsabilité de l’explosion sur la défense aérienne ukrainienne.