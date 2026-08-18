Tiphaine Auzière lance un nouveau format vidéo sur l’interdiction partielle des réseaux sociaux aux moins de 15 ans

Tiphaine Auzière, avocate reconnue et fille de la Première dame Brigitte Macron, a lancé un nouveau format vidéo destiné à décrypter les grandes lois qui impactent la société, en particulier celle relative à l’interdiction partielle des réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans. Disponible sur son compte Instagram, ce rendez-vous baptisé « En droit, ça donne quoi ? » propose une analyse claire et accessible des textes juridiques récents, avec un premier épisode consacré à la loi adoptée le 21 juillet dernier par l’Assemblée nationale. Cette loi prévoit une interdiction d’accès à certaines plateformes numériques pour les jeunes utilisateurs, une mesure qui soulève de nombreux enjeux juridiques et sociaux, notamment concernant la protection de l’enfance, la liberté d’expression et le contrôle parental.

Tiphaine Auzière s’éloigne ainsi du cadre habituel des plateaux télévisés pour offrir un espace de réflexion sur le droit, ciblant une audience connectée et soucieuse de mieux comprendre les règles qui encadrent l’usage du numérique. Ce premier épisode intervient dans un contexte où la question du numérique chez les mineurs est au cœur des débats publics et institutionnels, avec une volonté manifeste des pouvoirs publics de mieux encadrer les usages des réseaux sociaux afin de protéger les jeunes générations des dangers liés au cyberharcèlement, à l’addiction aux écrans ou à la diffusion de contenus inappropriés.

Un coup d’arrêt constitutionnel décortiqué par Tiphaine Auzière

Dans sa vidéo, Tiphaine Auzière revient en détail sur la censure partielle prononcée par le Conseil constitutionnel à l’encontre de la loi relative à l’accès aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Adoptée par l’Assemblée nationale le 21 juillet, cette législation a rapidement rencontré un obstacle juridique majeur. Le Conseil constitutionnel a en effet considéré que l’interdiction générale telle que formulée portait atteinte au respect de la vie privée et à la liberté d’expression, principes garantis par la Constitution française. La sanction s’est concentrée sur la mise en place d’une vérification d’âge systématique, considérée comme incompatible avec cette liberté fondamentale car elle imposait une restriction indistincte et absolue à l’ensemble des mineurs, sans distinction ni possibilité de dérogation.

Un autre point problématique soulevé par la haute juridiction concerne la disparition de la marge de manœuvre accordée jusqu’alors aux parents. La loi initiale ne prévoyait plus de possibilité pour ces derniers d’autoriser ou d’interdire l’accès de leurs enfants à certains réseaux sociaux en fonction de leur maturité ou des plateformes concernées. Cette restriction a été jugée excessive dans la mesure où elle éludait tout contrôle familial, ce qui a été un facteur déterminant dans la décision de censure partielle. Ainsi, cette affaire illustre les tensions qui existent entre la volonté d’instaurer une protection renforcée des mineurs et la préservation des droits individuels et familiaux dans l’univers numérique.

Interdiction, contrôle ou éducation, le débat reste ouvert

Malgré cette décision du Conseil constitutionnel, tous les aspects du projet de loi ne sont pas abandonnés. Certaines mesures demeurent applicables, telles que l’interdiction d’utiliser les téléphones portables dans les lycées, une disposition qui vise à limiter les distractions et préserver le cadre scolaire. Par ailleurs, le gouvernement planche actuellement sur une nouvelle version législative, avec l’ambition d’introduire une réforme plus équilibrée prévue pour le printemps 2027, construite à la lumière des premiers retours et décisions judiciaires.

À travers son format vidéo, Tiphaine Auzière sollicite également l’avis de sa communauté sur les options possibles pour réguler l’accès des mineurs aux réseaux sociaux. Elle interroge ainsi sur la pertinence d’une interdiction générale ou différenciée selon les plateformes, tout en évoquant la possibilité de renforcer le rôle des parents ou encore celui de l’éducation scolaire au numérique. Ce questionnement témoigne de la complexité du sujet et de la nécessité d’une approche concertée, combinant réglementation juridique et initiatives éducatives pour répondre à une problématique protéiforme.