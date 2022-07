Tina Glamour recadre Sidiki Diabaté et s’attire la foudre des internautes

Tina Glamour, la mère de DJ Arafat a réagi par rapport à l’idylle de Carmen Sama et Sidiki Diabaté, et s’est attirée la foudre des internautes.

Depuis la journée du jeudi 14 juillet 2022, l’officialisation de la relation amoureuse entre Carmen Sama et Sidiki Diabaté fait mouche sur la toile. Et l’on pouvait même voir Sidiki Diabaté sur certains clichés en train d’affectionner la petite Rafna, la fille de Carmen Sama et du feu DJ Arafat.

N’ayant apparemment pas apprécié cet acte, Tina Glamour a brisé le silence et a réagi. Elle s’en est prise au Prince de la Kora. « Sidiki Diabaté, ma petite fille n’est pas ton enfant Ok. Arrête ton cinéma, c’est quel game ça », lui a-t-elle lancé.

Malheureusement, cette sortie de la Madré n’est pas la bienvenue auprès des internautes. Très vite, les détracteurs de la quinquagénaire sont montés au créneau. Pour ces derniers, Tina glamour ne devrait pas s’offusquer puisque Sidiki Diabaté ne faisait que respecter et honorer sa parole à l’égard de la promesse qu’il avait faite à son défunt ami DJ Arafat.

Par ailleurs, pour d’autres personnes, que Sidiki Diabaté soit animé d’une bonne intention ou non, l’acte d’épouser la femme d’un défunt ami pour qui on disposait d’un minimum d’amour et de respect, est perçu comme une haute trahison sans autres formes de procès. Alors qu’il n’y pas de trahison en « Chine ».